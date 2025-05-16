Xiaomi официально подтвердила, что в мае представит свой первый самостоятельный процессор — XRING 01. Это важный шаг в развитии компании и попытка сократить зависимость от зарубежных поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek.

Компания ещё в прошлом году начала разрабатывать собственную систему-на-чипе. Теперь сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь в посте на Weibo подтвердил, что XRING 01 действительно существует и будет представлен уже в ближайшие недели.

Чип был впервые замечен в марте в виде прототипа, а его разработкой занимается специальное подразделение внутри Xiaomi. Руководит командой из 1000 человек Цинь Муюнь — бывший топ-менеджер Qualcomm, который присоединился к Xiaomi в 2021 году.

Как и Huawei, компания стремится обезопасить себя от возможных санкций и ограничений со стороны США. Создание собственного чипа — стратегический шаг, который отличает Xiaomi от других китайских брендов вроде Oppo и vivo, по-прежнему полагающихся на сторонние решения.

Интересно, что XRING 01 — не первый опыт Xiaomi в этой области. В 2017 году компания уже выпустила процессор Surge S1, но он оказался маломощным и не получил широкого применения. XRING 01, в отличие от него, должен предложить производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 1 или даже Gen 2.

По слухам, чип изготавливается на мощностях TSMC по 4-нм техпроцессу и использует стандартную архитектуру ARM. Конфигурация ядер выглядит так: одно производительное ядро до 3,2 ГГц, три ядра производительности на 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных — до 2 ГГц.

В каком смартфоне появится XRING 01? По предварительным данным, это будет Xiaomi 15s — улучшенная версия уже выпущенных Xiaomi 15 и 15 Ultra. Новинка, скорее всего, сохранит большинство аппаратных характеристик, но получит новый процессор собственного производства.

Это решение может стать важным этапом в стратегии Xiaomi по контролю над собственным железом — и серьёзной заявкой на независимость от глобальных производителей чипов.