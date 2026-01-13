Samsung представила процессор Exynos 2600 всего месяц назад, сделав его первым в мире мобильным чипом, созданным по 2-нм техпроцессу. Хотя этот чип пока не появился ни в одном смартфоне, в сети уже появились первые утечки о его преемнике — Exynos 2700.

Информацией поделился инсайдер, у которого практически нет подтверждённой репутации, поэтому к этим данным стоит относиться с осторожностью. Тем не менее утечка даёт представление о том, каким может быть флагманский процессор Samsung в 2027 году.

По словам источника, Exynos 2700 с кодовым названием Ulysses будет выпускаться по улучшенному 2-нм техпроцессу второго поколения от Samsung — SF2P. По сравнению с Exynos 2600 на узле SF2, новый чип якобы обеспечит прирост общей производительности на 12% и снизит энергопотребление на 25%.

Процессорная часть, как утверждается, будет включать один производительный ядро с частотой до 4,2 ГГц в сочетании с ядрами ARM C2. В синтетических тестах Geekbench чип может набирать около 4 800 баллов в однопоточном режиме и примерно 15 000 баллов в многопоточном.

Samsung Foundry, по слухам, планирует использовать технологию корпусирования FOWLP-SbS (Side-by-Side), которая должна улучшить теплоотвод и термоэффективность. Это, в теории, позволит снизить троттлинг при высоких нагрузках.





Exynos 2700 также получит новое поколение графики Xclipse и будет поддерживать оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5.0. Совокупный прирост производительности от этих улучшений оценивается источником примерно в 40%.

Ожидается, что процессор Exynos 2700 будет использоваться в линейке Samsung Galaxy S27 в отдельных регионах. При этом серия Galaxy S26, релиз которой ожидается в ближайшие недели, может получить Exynos 2600 на некоторых рынках.