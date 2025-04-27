Похоже, что GDDR7-чипы от SK hynix для видеокарт серии Nvidia RTX 50 ничуть не уступают решениям Samsung в плане разгона. На форуме Chiphell один из пользователей протестировал Gigabyte Gaming OC RTX 5070 Ti с памятью SK hynix и добился впечатляющих результатов — частоты 34 Гбит/с, как сообщает UNIKO’s Hardware.

Расширение базы поставщиков памяти

Ранее считалось, что Nvidia для RTX 50 закупает память исключительно у Samsung. Однако в этом месяце появились сообщения о добавлении SK hynix в список официальных поставщиков.

Это логичный шаг: Nvidia традиционно диверсифицирует цепочки поставок для повышения стабильности производства. Такая практика характерна и для других продуктов компании, например, SSD-дисков, где со временем могут меняться контроллеры или типы NAND-памяти. Для конечного пользователя это, как правило, незаметно, поскольку все компоненты проходят сертификацию на минимальные требования — 28 Гбит/с для RTX 5070 Ti и 30 Гбит/с для RTX 5080.

Разгон памяти SK hynix на RTX 5070 Ti

Пользователь на Chiphell приобрёл RTX 5070 Ti от Gigabyte с памятью SK hynix. Позже он попытался поднять лимиты мощности, прошив BIOS от модели Aorus Master, рассчитанной на память Samsung. Карта была временно выведена из строя, но благодаря двойному BIOS её удалось восстановить.

Тем не менее, эксперименты продолжились. В результате разгона память достигла частоты 2 125 МГц, что эквивалентно 34 Гбит/с. Это значение соответствует лучшим результатам разгона чипов Samsung, что говорит о высоком потенциале памяти SK hynix.

Всё ли так просто?

Среди энтузиастов появилась теория, что прошивки BIOS для RTX 50 могут быть привязаны к типу установленной памяти. Иными словами, BIOS для карт с памятью Samsung может не работать на моделях с памятью SK hynix и наоборот. Однако пока это предположение основано лишь на единичных случаях.

Хотя Nvidia тщательно тестирует память от SK hynix, Samsung и Micron, небольшие отличия между ними всё же встречаются. Разгонный потенциал, требования к напряжению и тепловые характеристики могут варьироваться от партии к партии. Поэтому для оверклокеров покупка видеокарты остаётся в некоторой степени лотереей.