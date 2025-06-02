Несмотря на ожидания, Nvidia не представила новых чипов для потребительских ноутбуков на выставке Computex 2025. Однако это вовсе не означает, что компания бездействует. Свежая утечка подтверждает — Nvidia активно работает над новым решением.

Информация поступила от YouTube-канала Moore’s Law is Dead. В опубликованном видео показан нечеткий снимок инженерного образца потенциального APU Nvidia для игровых ноутбуков. Технические детали ограничены, но первые намеки выглядят многообещающе.

Согласно источнику, APU будет работать в диапазоне мощности от 80 до 120 Вт, а запуск устройства ожидается в четвёртом квартале 2025 года или в начале 2026-го. Утечка, по словам автора, поступила от инсайдера, который занимается тестированием APU внутри самой Nvidia.

На изображении видно обозначение «Eng Sample», а вокруг основного чипа расположено восемь модулей, которые, вероятно, представляют собой LPDDR5X-память. Это похоже на решение AMD с её Strix Halo — где быстрая память встроена непосредственно в APU, что существенно повышает производительность.

Однако, в отличие от AMD, использующей архитектуру x86, предполагается, что APU от Nvidia будет построен на базе ARM-процессора от MediaTek. В паре с ним будет работать совершенно новая интегрированная графика от Nvidia.

Устройство, судя по утечке, может достигать 115 Вт в пиковых нагрузках. Это означает, что ноутбуки на базе такого APU смогут отказаться от дискретных GPU, тем самым уменьшая тепловыделение и снижая требования к системе охлаждения — как подчёркивает Windows Central. Это также сулит значительный прирост автономности — исторически слабого места игровых ноутбуков.

Интересно, что Nvidia — не первая, кто идёт этим путём. Однако благодаря своему опыту в области графики, включая DLSS 4, компания имеет шансы на успех.

Если углубиться в терминологию, APU (Accelerated Processing Unit) — это термин, введённый AMD, обозначающий чип, в котором объединены CPU и GPU. Это похоже на SoC (System-on-Chip), но последний включает также контроллеры, модули связи и часто — NPU (нейропроцессор) для обработки AI-задач. Пример — Snapdragon X от Qualcomm в Copilot+ ноутбуках.

Слухи о разработке APU от Nvidia ходят ещё с 2023 года. Тогда же появились сообщения о том, что и AMD, и Nvidia работают над ARM-процессорами для Windows-устройств. Это даже вызвало краткосрочное падение акций Intel.

Стоит также вспомнить, что Nvidia разрабатывает APU для Nintendo Switch 2 (Tegra T239 на базе ARM и GPU Ampere), а также активно развивает платформу DGX Spark с мощным AI-чипом Grace Blackwell GB10.

Если судить по утечкам и текущим трендам, Nvidia, похоже, готовится выйти за рамки традиционной GPU-экспертизы и заявить о себе на рынке Windows-ноутбуков. Конечно, никакой официальной информации пока нет — так что остаётся дождаться анонса.

Тем не менее, если утечки подтвердятся, мы можем увидеть весьма интересное сочетание ARM-процессора и интегрированной графики Nvidia, дополненное фирменными технологиями AI-ускорения и генерации кадров. Это может открыть новую эру в сегменте игровых ноутбуков.