Пока Xiaomi только планирует представить свою новую SoC для мобильных устройств, Lenovo уже без лишнего шума разработала и выпустила аналогичное решение.

В гибридном планшете Yoga Pad Pro 14.5 используется новая SoC SS1101, созданная собственными силами Lenovo. Известно, что она включает 10-ядерный процессор с конфигурацией кластеров 2+2+3+3, однако подробности о типах ядер не раскрыты. Также в составе имеется графический процессор Mali-G720 Immortalis, но информация о количестве ядер отсутствует.

О производительности данной платформы пока нет данных. Вероятно, она не является самой мощной, но и не относится к базовым решениям. Сообщается, что SoC, скорее всего, изготавливается по 5-нм техпроцессу, что не является самым современным, но позволяет снизить производственные затраты.