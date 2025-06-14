Японская компания Kioxia, один из лидеров рынка флеш-памяти, обновила свою технологическую дорожную карту, представив перспективную 332-слойную NAND-память BiCS 10-го поколения. Новые чипы обеспечат плотность 2 ТБ на кристалл, сохраняя при этом высокую надежность.
Ключевые особенности новой разработки:
332-слойная архитектура – новый максимум в отрасли
2 ТБ на один кристалл – вдвое больше текущих решений
Отказ от PLC (Penta-Level Cell) в пользу проверенных технологий
Повышенная долговечность по сравнению с конкурентами
Двухосевая стратегия развития
Kioxia реализует инновационный подход к разработке NAND-памяти, разделив его на два направления:
Вертикальное масштабирование
- Увеличение количества слоёв (до 332 в BiCS 10)
- Рост плотности без уменьшения надёжности
Архитектура CBA (CMOS under Array)
- Расположение управляющей логики под массивом памяти
- +30% к пропускной способности
- -20% энергопотребления
- Снижение задержек
«CBA позволяет нам увеличивать плотность, не жертвуя долговечностью, в отличие от PLC-решений», – отмечают в Kioxia.
Текущие продукты и планы
Серия CM9
- Высокопроизводительные SSD для ИИ-нагрузок
- До 122 ТБ в 2U-корпусе
Серия LC9
- Решения для хранения больших данных
- Оптимизированы под энергоэффективность
XL-Flash SLC
- Низколатентные накопители
- >10 млн IOPS (ожидается в 2026)
Почему Kioxia не спешит с PLC?
В отличие от некоторых конкурентов, японская компания пока не планирует переход на пятибитные ячейки (PLC), делая ставку на совершенствование существующих технологий и повышение общей эффективности
Это позволяет предлагать более стабильные и долговечные решения по сравнению с PLC-накопителями, которые пока страдают от низкой выносливости.
Перспективы рынка
С выходом BiCS 10 Kioxia укрепляет позиции в сегментах:
- Корпоративные ЦОДы
- Высокопроизводительные вычисления
- Edge-устройства
Ожидается, что первые образцы новых чипов появятся в 2025-2026 годах.