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Японская компания Kioxia, один из лидеров рынка флеш-памяти, обновила свою технологическую дорожную карту, представив перспективную 332-слойную NAND-память BiCS 10-го поколения. Новые чипы обеспечат плотность 2 ТБ на кристалл, сохраняя при этом высокую надежность.

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Содержание
1. Ключевые особенности новой разработки:
2. Двухосевая стратегия развития
3. Текущие продукты и планы
4. Почему Kioxia не спешит с PLC?
5. Перспективы рынка

Ключевые особенности новой разработки:

332-слойная архитектура – новый максимум в отрасли
2 ТБ на один кристалл – вдвое больше текущих решений
Отказ от PLC (Penta-Level Cell) в пользу проверенных технологий
Повышенная долговечность по сравнению с конкурентами

Двухосевая стратегия развития

Kioxia реализует инновационный подход к разработке NAND-памяти, разделив его на два направления:

Вертикальное масштабирование

  • Увеличение количества слоёв (до 332 в BiCS 10)
  • Рост плотности без уменьшения надёжности

Архитектура CBA (CMOS under Array)

  • Расположение управляющей логики под массивом памяти
  • +30% к пропускной способности
  • -20% энергопотребления
  • Снижение задержек

«CBA позволяет нам увеличивать плотность, не жертвуя долговечностью, в отличие от PLC-решений», – отмечают в Kioxia.

Текущие продукты и планы

Серия CM9

  • Высокопроизводительные SSD для ИИ-нагрузок
  • До 122 ТБ в 2U-корпусе

Серия LC9

  • Решения для хранения больших данных
  • Оптимизированы под энергоэффективность

XL-Flash SLC

  • Низколатентные накопители
  • >10 млн IOPS (ожидается в 2026)

Почему Kioxia не спешит с PLC?

В отличие от некоторых конкурентов, японская компания пока не планирует переход на пятибитные ячейки (PLC), делая ставку на совершенствование существующих технологий и повышение общей эффективности

Это позволяет предлагать более стабильные и долговечные решения по сравнению с PLC-накопителями, которые пока страдают от низкой выносливости.

Перспективы рынка

С выходом BiCS 10 Kioxia укрепляет позиции в сегментах:

  • Корпоративные ЦОДы
  • Высокопроизводительные вычисления
  • Edge-устройства

Ожидается, что первые образцы новых чипов появятся в 2025-2026 годах.

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