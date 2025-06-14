Японская компания Kioxia, один из лидеров рынка флеш-памяти, обновила свою технологическую дорожную карту, представив перспективную 332-слойную NAND-память BiCS 10-го поколения. Новые чипы обеспечат плотность 2 ТБ на кристалл, сохраняя при этом высокую надежность.

Ключевые особенности новой разработки:

332-слойная архитектура – новый максимум в отрасли

2 ТБ на один кристалл – вдвое больше текущих решений

Отказ от PLC (Penta-Level Cell) в пользу проверенных технологий

Повышенная долговечность по сравнению с конкурентами

Двухосевая стратегия развития

Kioxia реализует инновационный подход к разработке NAND-памяти, разделив его на два направления:

Вертикальное масштабирование

Увеличение количества слоёв (до 332 в BiCS 10)

Рост плотности без уменьшения надёжности

Архитектура CBA (CMOS under Array)

Расположение управляющей логики под массивом памяти

массивом памяти +30% к пропускной способности

к пропускной способности -20% энергопотребления

энергопотребления Снижение задержек

«CBA позволяет нам увеличивать плотность, не жертвуя долговечностью, в отличие от PLC-решений», – отмечают в Kioxia.

Текущие продукты и планы

Серия CM9

Высокопроизводительные SSD для ИИ-нагрузок

До 122 ТБ в 2U-корпусе

Серия LC9

Решения для хранения больших данных

Оптимизированы под энергоэффективность

XL-Flash SLC

Низколатентные накопители

>10 млн IOPS (ожидается в 2026)

Почему Kioxia не спешит с PLC?

В отличие от некоторых конкурентов, японская компания пока не планирует переход на пятибитные ячейки (PLC), делая ставку на совершенствование существующих технологий и повышение общей эффективности

Это позволяет предлагать более стабильные и долговечные решения по сравнению с PLC-накопителями, которые пока страдают от низкой выносливости.

Перспективы рынка

С выходом BiCS 10 Kioxia укрепляет позиции в сегментах:

Корпоративные ЦОДы

Высокопроизводительные вычисления

Edge-устройства

Ожидается, что первые образцы новых чипов появятся в 2025-2026 годах.