С выходом 5-нм процессора Kirin X90, разработанного Huawei и произведённого компанией SMIC, китайский производитель заявил, что отстает от американских лидеров полупроводниковой отрасли всего на одно поколение. В то время как TSMC и Samsung планируют начать поставки 2-нм чипов уже в следующем году, Huawei располагает 5-нм решением, которое лишь на шаг позади 3-нм компонентов, используемых в таких устройствах, как iPhone.

Из-за санкций США, Huawei и SMIC не могут приобрести машины для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), которые производит только нидерландская компания ASML. В результате им приходится использовать старую технологию — глубокую ультрафиолетовую литографию (DUV), которая ограничивает их возможности по созданию более передовых чипов.

EUV позволяет наносить на кремниевую подложку схемы с меньшими элементами, увеличивая количество транзисторов в чипе. Чем больше транзисторов — тем выше производительность и энергоэффективность.

Чтобы обойти отсутствие EUV, SMIC, предположительно, применяет технику Self-Aligned Quadruple Patterning (SAQP), которая позволяет создавать более мелкие элементы, чем это возможно при обычной DUV-литографии. Однако такая технология приводит к снижению выхода годных чипов и повышает себестоимость производства.

Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью государственному изданию People’s Daily заявил, что компания ежегодно инвестирует 180 миллиардов юаней (около $25 миллиардов) в исследования и разработки. Он также отметил, что перспективы открываются в создании чипов на основе альтернативных материалов, не ограниченных законами Мура.

По его словам:

«Наш чип по-прежнему отстает от США на одно поколение. Мы используем математику, чтобы компенсировать недостатки физики, не-Муровский подход для дополнения закона Мура, а кластерные вычисления — чтобы компенсировать недостатки одиночных чипов. И это даёт практические результаты. Программное обеспечение не является для нас узким местом».

Хотя закон Мура — предсказание, что количество транзисторов на чипе удваивается каждые два года — уже не соблюдается буквально, он остаётся символом стремления индустрии к созданию более производительных, компактных и энергоэффективных решений.