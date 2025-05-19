На выставке Computex 2025 компания Qualcomm сообщила о датах проведения своей ежегодной конференции Snapdragon Summit, на которой традиционно демонстрируются новейшие процессоры Snapdragon. В рамках мероприятия планируется представить, как мобильные чипсеты, так и решения, предназначенные для использования в персональных компьютерах.

В текущем году Snapdragon Summit состоится в период с 23 по 25 сентября, что на месяц раньше, чем обычно. Ключевым событием станет, предположительно, презентация флагманского процессора Snapdragon 8 Elite второго поколения, разработанного для смартфонов и планшетов. Согласно утечкам, он будет изготовлен с использованием 3-нм техпроцесса второго поколения TSMC и сможет функционировать на тактовой частоте до 4,4 ГГц, что немного выше, чем у предыдущей модели с частотой 4,32 ГГц. По предварительным оценкам, производительность нового чипа возрастет примерно на 30%.

Кроме того, на саммите ожидается анонс следующего поколения ARM-процессоров Snapdragon X, предназначенных для персональных компьютеров, хотя подробностей о них пока крайне мало.

Судя по всему, в этом году наблюдается тенденция к смещению графиков релизов. Недавно стало известно о планах Google выпустить стабильную версию Android 16 уже в июне, а вскоре после этого обновление станет доступно и для устройств Samsung. Перенос сроков презентации нового чипа Snapdragon также может говорить о более раннем дебюте новых флагманских смартфонов, таких как Xiaomi 16 или OnePlus 15.