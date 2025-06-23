Яндекс подал заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex для развития киберспортивных проектов. Под новым брендом компания планирует запускать профессиональные команды, образовательные курсы по геймингу и выпускать тематическую продукцию. Первым проектом стала команда по Dota 2 при поддержке Яндекс Маркета.

Новый бренд объединит все киберспортивные инициативы компании — от создания профессиональных команд до производства мерча и периферийных устройств. Такая стратегия поможет Яндексу повысить узнаваемость своих сервисов среди игроков и поклонников eSports.

Команда Team Yandex по Dota 2 начала выступления

Первым проектом под новым брендом стал запуск команды Team Yandex по Dota 2 — одной из самых популярных многопользовательских игр в мире. В состав команды вошли опытные киберспортсмены: Solo (Алексей Березин), TA2000 (Айбек Токаев), Noticed (Евгений Игнатенко), Chira_Junior (Илья Чирцов) и prblms (Алексей Паршуков). Тренером команды назначен Александр Литвиненко, известный под никнеймом Accell.

Проект получил поддержку Яндекс Маркета, что позволило привлечь сильных игроков и обеспечить команде необходимые ресурсы для участия в турнирах. Команда уже начала подготовку к предстоящим соревнованиям и планирует заявить о себе на международной арене.





Баллы Плюса откроют доступ к эксклюзивным привилегиям

Болельщики и игроки смогут использовать баллы программы лояльности Яндекс Плюс для участия в специальных акциях. Система поощрений включает получение мерча, доступ к закрытым мероприятиям и возможность общения с профессиональными киберспортсменами.

Баллы превращаются в пропуск к уникальным привилегиям, создавая целую экосистему вокруг киберспортивных проектов. Интеграция с сервисами Яндекса позволяет пользователям получать больше возможностей, чем просто просмотр матчей. Такой подход укрепляет связь между различными продуктами компании и повышает вовлеченность аудитории.





Планы расширения на другие киберспортивные дисциплины

В ближайшем будущем Яндекс планирует запустить команды Team Yandex в других популярных киберспортивных дисциплинах. Компания также рассматривает возможность привлечения внешних партнеров для поддержки киберспортивного направления.

Развитие бренда Team Yandex позволит компании занять значимое место на рынке киберспорта и создать новые точки соприкосновения с молодежной аудиторией. Интеграция киберспортивных проектов с экосистемой сервисов Яндекса открывает дополнительные возможности для монетизации и развития пользовательской базы.



