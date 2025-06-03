Таганский районный суд Москвы признал деятельность игровой компании «Леста Игры» экстремистской на территории России. Решение суда предполагает внесение компании в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга, а юридические лица «Леста Игры» будут обращены в доход государства.

Игры компании могут попасть под запрет

Решение суда может привести к запрету распространения игр «Леста Игры» на территории России. В частности, это затронет популярные проекты «Мир Танков» (российская версия World of Tanks), «Мир Кораблей» и Tanks Blitz.

В компании «Леста Игры» ранее заявляли, что их деятельность полностью соответствует законодательству России и Беларуси, и что им «бояться нечего». Однако, по мнению Генеральной прокуратуры, «Леста Игры» связана с компанией Wargaming, которая до 2022 года владела играми World of Tanks и World of Warships. В 2022 году Wargaming закрыла офисы в России и Беларуси, прекратила деятельность на этих рынка. Несмотря на это, представители «Леста Игры» настаивали, что их работа вне политики, но в апреле этого года российские активы компании были арестованы по иску прокуратуры.

Что известно о компании «Леста Игры»

Компания «Леста Игры» с 2022 года развивает в России проекты Wargaming, включая «Мир Танков». По данным Генпрокуратуры, после ухода Wargaming с российского рынка «Леста Игры» продолжила сотрудничество с кипрской компанией, а также имела косвенные связи с украинским офисом разработчика.

Решение суда создаёт прецедент, который может затронуть игроков, пользующихся продуктами «Леста Игры», а также индустрию видеоигр в России в целом. Вопрос о блокировке доступа к играм компании остаётся открытым.

Суд признал экстремистским и запретил деятельность объединения, состоящего из Малика Хатажаева — владельца компании «Леста» и Виктора Кислого — собственника Wargaming.

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