Появились новые слухи о PS5 Pro: Sony разрабатывает обновление под названием PSSR 2, которое значительно улучшит графику и поддержку разрешений. Говорят, что это обновление позволит играть в 4K при 120 кадрах в секунду и даже в 8K при 60 FPS. Также появится возможность масштабировать изображение с очень низких разрешений — например, с 720p или ниже — чтобы повысить производительность и качество картинки.

Об этом рассказал популярный YouTube-блогер «Moore’s Law Is Dead», который часто делится точными утечками о PS5 Pro. Он утверждает, что Sony работает над новой технологией искусственного интеллекта под названием PSSR, которая улучшит качество масштабирования изображений. Внутри компании уже есть несколько версий этой технологии, и она должна стать важным обновлением для консоли.

Главный инженер PlayStation Марк Черни сообщил, что новое обновление PSSR выйдет примерно в 2026 году, но не уточнил его название. Блогер считает, что оно может называться именно PSSR 2 или как-то иначе.

Что именно будет в этом обновлении? Sony планирует дать возможность играть в 4K при 120 FPS и даже в 8K при 60 FPS. Также появится поддержка более широких разрешений — например, 1440p и даже 1080p с высокой частотой кадров. Важной особенностью станет улучшенное масштабирование с очень низких разрешений (например, с 720p), чтобы повысить качество изображения без потери производительности.

Moore’s Law Is Dead отметил, что Sony считает качество масштабирования с очень низких разрешений пока недостаточно хорошим и хочет это исправить. Для этого разрабатывается внутренняя технология MFSR (часть PSSR), которая сделает масштабирование быстрее и лучше, а также станет альтернативой традиционным методам сглаживания (TAA). Это поможет сделать графику на PS5 Pro более четкой и приятной для глаз вне зависимости от настроек.

В целом, Sony стремится сделать так, чтобы игры выглядели лучше вне зависимости от выбранных настроек масштабирования — чтобы картинка была максимально четкой и приятной для просмотра.