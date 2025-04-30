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В Call of Duty: Black Ops 6 стартует, пожалуй, один из самых странных коллабов франшизы — актёр и режиссёр Сет Роген появится в игре в роли игрового оператора. Его дебют приурочен к запуску события High Art, которое стартует 1 мая в рамках обновления Season 3 Reloaded.

Содержание
1. Юмор и психологическая атака
2. Как разблокировать Сета Рогена?
2.1. Премиум-награды:
3. А что получат игроки бесплатно?
3.1. Бесплатные награды
4. Вторая волна: Blaze of Glory

Юмор и психологическая атака

Судя по первому анонсу, Activision в очередной раз делает шаг в сторону «фанового контента» в духе Fortnite. После коллабораций с Игрой в кальмара и Черепашками-ниндзя, в игру приходит Сет Роген в двух вариантах образов:

  • в бронежилете и панамке;
  • в стиле ведущего вечернего шоу.

Оба образа далеки от реализма и балансируют на грани «зловещей долины» — что, впрочем, может сыграть на руку тем, кто любит устраивать визуальный шок на поле боя.

Как разблокировать Сета Рогена?

Чтобы добавить Рогена в свой список операторов, игрокам придётся приобрести премиум-пропуск события High Art. В него входят не только скины актёра, но и другие «весёлые» предметы:

Премиум-награды:

  • Оператор Сет Роген (мгновенная разблокировка)
  • Альтернативный скин «Host Rogen»
  • Ганскрин Weed Watch
  • Чертёж штурмовой винтовки Glazed Out
  • Чертёж пистолета-пулемёта Flameware
  • Эмблема High Fliers
  • Анимация добивания Missed ‘Em
  • Эмоция Ha!

А что получат игроки бесплатно?

Даже без премиума можно собрать неплохую коллекцию, просто играя в мультиплеерезомби-режиме или Warzone. За набранный опыт игроки будут открывать награды бесплатной ветки.

Бесплатные награды

  • Наклейка Seth’s Tray (мгновенно)
  • Комплект мини-ракет для винтовки Goblin
  • Брелок Psycho-Kettle
  • ПП Ladra
  • Спрей Pot-tery
  • Эмблема Vape Jape
  • Скин оператора Casual Ops с цифрой 420 на груди

Вторая волна: Blaze of Glory

6 мая стартует второе тематическое событие — Blaze of Glory, которое будет идти параллельно с High Art. Здесь игроки смогут подбирать “blaze bucks” с поверженных врагов и тратить их на новые апгрейды, способности и камуфляжи.

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