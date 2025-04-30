В Call of Duty: Black Ops 6 стартует, пожалуй, один из самых странных коллабов франшизы — актёр и режиссёр Сет Роген появится в игре в роли игрового оператора. Его дебют приурочен к запуску события High Art, которое стартует 1 мая в рамках обновления Season 3 Reloaded.

Юмор и психологическая атака

Судя по первому анонсу, Activision в очередной раз делает шаг в сторону «фанового контента» в духе Fortnite. После коллабораций с Игрой в кальмара и Черепашками-ниндзя, в игру приходит Сет Роген в двух вариантах образов:

в бронежилете и панамке;

в стиле ведущего вечернего шоу.

Оба образа далеки от реализма и балансируют на грани «зловещей долины» — что, впрочем, может сыграть на руку тем, кто любит устраивать визуальный шок на поле боя.

Как разблокировать Сета Рогена?

Чтобы добавить Рогена в свой список операторов, игрокам придётся приобрести премиум-пропуск события High Art. В него входят не только скины актёра, но и другие «весёлые» предметы:

Премиум-награды:

Оператор Сет Роген (мгновенная разблокировка)

Альтернативный скин «Host Rogen»

Ганскрин Weed Watch

Чертёж штурмовой винтовки Glazed Out

Чертёж пистолета-пулемёта Flameware

Эмблема High Fliers

Анимация добивания Missed ‘Em

Эмоция Ha!

А что получат игроки бесплатно?

Даже без премиума можно собрать неплохую коллекцию, просто играя в мультиплеере, зомби-режиме или Warzone. За набранный опыт игроки будут открывать награды бесплатной ветки.

Бесплатные награды

Наклейка Seth’s Tray (мгновенно)

Комплект мини-ракет для винтовки Goblin

Брелок Psycho-Kettle

ПП Ladra

Спрей Pot-tery

Эмблема Vape Jape

Скин оператора Casual Ops с цифрой 420 на груди

Вторая волна: Blaze of Glory

6 мая стартует второе тематическое событие — Blaze of Glory, которое будет идти параллельно с High Art. Здесь игроки смогут подбирать “blaze bucks” с поверженных врагов и тратить их на новые апгрейды, способности и камуфляжи.