Rockstar Games наконец-то выпустила второй трейлер Grand Theft Auto VI — и сделала это с размахом. Видео всего за 17 часов набрало более 55 миллионов просмотров, подтвердив статус самой ожидаемой игры десятилетия.

Vice City возвращается, а главные герои — Джейсон и Лусия

В отличие от первого тизера, второй ролик даёт более глубокий взгляд на игровой мир. Подтверждённым местом действия стала Vice City — культовый город из GTA: Vice City, вдохновлённый Майами. Главные герои — Джейсон и Лусия, криминальный дуэт, действующий в вымышленном штате Леонида, который, как полагают, основан на Флориде.

Дата выхода — май 2026 года, но только для консолей

Несмотря на мощный трейлер, фанатов всё ещё беспокоит перенос даты релиза. Игра выйдет 26 мая 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X, а вот информации о релизе на ПК пока нет.

Рекорды просмотров и фотореализм

Визуальный ряд GTA VI поражает — трейлер демонстрирует катсцены из кампании, потрясающую графику и знакомые локации. Для сравнения: первый трейлер в своё время набрал 93 миллиона просмотров за сутки — рекорд, который теперь под угрозой.

Ожидается больше подробностей в ближайшее время — следите за новостями.