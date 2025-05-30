Elden Ring Nightreign успешно дебютировал в Steam, несмотря на неоднозначные отзывы игроков. По данным SteamDB, пик одновременных пользователей составил 313 593 человека всего через час после релиза, который состоялся в 15:00 по тихоокеанскому времени в четверг.

Хотя онлайн с тех пор постепенно снижается, ожидается, что в выходные он снова вырастет и, возможно, превзойдёт первоначальный максимум. Текущий показатель делает Nightreign второй по популярности игрой FromSoftware по пику пользователей в Steam — уступая лишь оригинальной Elden Ring, который достиг 953 426 игроков одновременно.

Другие тайтлы студии, включая Dark Souls III (129 975), Sekiro: Shadows Die Twice (125 315) и Armored Core 6 (156 171), не добирались до таких цифр.

Одним из факторов, повлиявших на высокий онлайн, считается упор на кооператив. Хотя Nightreign можно проходить в одиночку, игра ориентирована на совместное прохождение втроём, что автоматически увеличивает количество игроков в сессиях.

Тем не менее, оценки пользователей остаются смешанными. На момент публикации число обзоров в Steam превышает 10 000, из которых более 3 400 — отрицательные. Итоговая оценка — около 66% положительных отзывов.

Среди основных претензий — отсутствие возможности игры вдвоём: Nightreign предлагает только одиночный режим или команду из трёх игроков. Многие пользователи считают, что при отсутствии двух напарников и голосового чата впечатления от игры значительно теряются.

Также игроки жалуются на ограниченное разнообразие контента, типичное для рогаликов, и на проблемы с производительностью даже на мощных ПК. FromSoftware уже признала эти трудности.

В опубликованных в день релиза патчноутах разработчики написали: «Мы подтвердили, что некоторые конфигурации с новейшими видеокартами могут сталкиваться с падением FPS. Мы изучаем причину. Пока что рекомендуем установить настройки графики на средние или низкие и понизить разрешение экрана, а также обновить драйверы видеокарты».