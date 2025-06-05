IO Interactive, создатели серии Hitman, работают над игрой 007 First Light. Она расскажет о том, как Джеймс Бонд стал агентом 00. Проект был представлен на презентации Sony State of Play и выйдет в 2026 году на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Путь Джеймса Бонда к званию агента 00

007 First Light фокусируется на Джеймсе Бонде до того, как он стал агентом 007. Главный герой — моряк Королевского флота, которого вербует британская разведка. Игроки увидят его подготовку, участие в операциях и первую миссию в статусе агента 00. Причём сразу в трейлере показан антагонист под номером 009 — возможно, он станет главным противником в истории.

Создатели отмечают, что сюжет полностью оригинальный. В отличие от предыдущих игр о Бонде, здесь не будет адаптации фильмов или книг. Между прочим, IOI делает ставку на собственный подход и опыт, полученный при создании Hitman.

Геймплей и особенности 007 First Light

Игра предложит стелс, рукопашные схватки, стрельбу и работу с гаджетами от Q. Разумеется, миссии будут проходить в разных странах. Кстати, по словам разработчиков, игрокам предоставят выбор тактик и вариативность прохождения. Это будет полноценный шпионский экшен с упором на сюжет и свободу действий.

Геймплей 007 First Light покажут летом 2025 года. Игра станет первым проектом во вселенной Джеймса Бонда, который охватывает его путь до статуса знаменитого агента.