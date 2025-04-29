Xiaomi официально вывела на мировой рынок внешний аккумулятор Magnetic Power Bank 10000 (Integrated Cable). Устройство с поддержкой магнитной беспроводной зарядки теперь доступно на международном сайте компании, что указывает на скорое появление в продаже в разных странах.

Что умеет Xiaomi 33W Magnetic Power Bank 10000

Новый аккумулятор отличается от предыдущей модели тем, что поддерживает магнитную зарядку. Сила магнита составляет 13 ньютонов, что обеспечивает надежную фиксацию на совместимых устройствах. Максимальная мощность беспроводной зарядки достигает 7,5 Вт.

Ёмкости в 10 000 мАч достаточно, чтобы заряжать одновременно три устройства:

через магнитную беспроводную платформу;

через встроенный USB-C кабель;

через отдельный USB-C порт.

Если использовать только одну проводную зарядку, мощность достигает 33 Вт. При одновременной работе двух USB-C подключений они делят между собой 15 Вт. Xiaomi утверждает, что с помощью нового аккумулятора можно зарядить iPhone 16 Pro до 58% всего за 30 минут.

Для полной зарядки самого аккумулятора требуется около 140 минут при использовании зарядного устройства на 30 Вт.

Дизайн и особенности

Размеры Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 составляют 109×68,5×19,8 мм при весе 238 граммов. Устройство компактное и легко помещается в сумку или карман. Оно доступно в черном и белом цветах.

Хотя глобальный запуск уже подтвержден, компания пока не уточнила список стран, где новинка появится в продаже, и не объявила официальную цену.

Новинки Xiaomi в других категориях

Помимо аккумулятора, Xiaomi представила и другие продукты для глобального рынка:

Mijia Refrigerator Pro 508L с системой HyperOS и объемом 508 литров;

с системой HyperOS и объемом 508 литров; Mijia Wireless Floor Washer 4 Pro с мощностью всасывания 21 000 Па и системой защиты от наматывания волос.

Следите за новостями — возможно, скоро мы узнаем больше о доступности этих устройств в разных странах.