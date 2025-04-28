Xiaomi расширяет линейку умной бытовой техники, выпустив новый холодильник премиум-класса — Mijia Refrigerator Pro Dual-System French-Style 508L. Новинка уже доступна для предзаказа на JD.com по цене 4999 юаней (около $686). Официальные продажи стартуют 30 апреля в 20:00 по пекинскому времени.

Минималистичный дизайн и компактные размеры

Mijia Refrigerator Pro 508L выполнен в лаконичном стиле с корпусом из белого стекла Ice Crystal White, который органично вписывается в современную кухню. При толщине всего 60 см устройство устанавливается заподлицо со стандартными кухонными шкафами.

Несмотря на компактный корпус, холодильник предлагает объём 508 литров: 296 литров в холодильной камере, 183 литра в морозильной и 29 литров в отдельном ящике с регулируемой температурой. Тонкие стенки выполнены с применением микроячеистой теплоизоляции без потерь энергоэффективности.

Две независимые системы охлаждения

Холодильная и морозильная камеры работают на отдельных испарителях и вентиляторах. Такая конструкция предотвращает смешение запахов и помогает дольше сохранять свежесть продуктов.

Система 360° циркуляции воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение без наледи. Нижний конденсатор и сверхтонкий вентилятор толщиной 20 мм поддерживают стабильную температуру внутри камер.

Забота о чистоте и безопасности продуктов

Mijia Refrigerator Pro 508L оснащён ионной системой очистки воздуха, которая уничтожает бактерии, устраняет запахи и снижает уровень этилена. Морозильная камера использует серебряные ионы для дополнительной защиты.

Отдельный ящик с регулируемой температурой предлагает три режима: для хранения сухих продуктов, детского питания или продуктов при температуре около 0°C.

Умные технологии и энергоэффективность

Холодильник работает на инверторном компрессоре в связке с регулируемым вентилятором и шестью температурными датчиками. Такой набор обеспечивает оптимальное охлаждение при минимальном энергопотреблении — около 0,93 кВт⋅ч в сутки. Уровень шума составляет всего 35 дБ(A), а класс энергопотребления — первый.

Поддержка HyperOS позволяет интегрировать устройство в экосистему Xiaomi. Управлять холодильником можно через приложение Mi Home или голосовыми командами помощнику Xiao Ai. Кроме того, предусмотрены обновления по воздуху (OTA), а на компрессор действует 10-летняя гарантия.