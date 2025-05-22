Компания Xiaomi представила новый GaN-адаптер питания для смартфонов и других устройств, который отличается от привычных моделей своим дизайном. Вместо кубической формы, он имеет сглаженные углы и очень небольшие габариты.

В корпусе размером всего 34x34x45 мм находятся складывающаяся плоская вилка и один разъем Type-C. Как утверждает производитель, это устройство на 48% компактнее и на 33% легче, чем обычные зарядки той же мощности, не использующие технологию GaN.

Адаптер питания поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и совместим с распространенными протоколами, такими как QC, PD и PPS. В комплект поставки входит кабель длиной полтора метра. Утверждается, что за 30 минут он может зарядить Xiaomi 15 Pro на 83%, iPhone 16 Pro Max на 55% и vivo X100 Pro на 97%.

Адаптер доступен уже для покупки по цене 23 доллара (1 835 руб.), а версия без кабеля стоит 21 доллар (1 675 руб.).