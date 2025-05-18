Через несколько месяцев после запуска гарнитуры смешанной реальности Vision Pro всё больше владельцев заявляют, что покупка оказалась ошибкой. Многие из них потратили от $3499 до $3899 — и теперь практически не используют устройство.

Ожидание — боль — сожаление

По данным The Wall Street Journal, Vision Pro, несмотря на высокий интерес в первые дни, быстро утратил свою привлекательность для части пользователей. Например, риелтор Дастин Фокс признался, что использовал гарнитуру всего четыре раза за год:

«Она просто пылится. Я в полном разочаровании»

Он купил устройство с расчётом использовать его в работе, но оказался не в силах носить гарнитуру дольше 20–30 минут — слишком тяжёлая.

Другой пользователь, Товия Голдстейн, хотел смотреть фильмы в Vision Pro, но также прекратил использовать её спустя четыре месяца:

«Шея болит, а приложений — мало. Не рекомендую, если только вы не богач, которому некуда деть деньги».

Неловкость и ограничения

Некоторые владельцы испытывают и социальный дискомфорт. Медиа-специалист Энтони Раканьелло рассказал, что на борту самолёта стюардессы принимали его за спящего из-за гарнитуры, а на работе коллеги просили снять её, потому что он выглядел «странно». Другой пользователь, Аншел Саг, использовал Vision Pro в полётах, но пожаловался на громоздкий футляр за $199.

Даже несмотря на положительные впечатления от качества изображения и функций пространственного взаимодействия, большинству мешает вес устройства, малое количество приложений и неудобство использования в реальной жизни.

Vision Pro не стал новым iPad

В отличие от iPhone, iPad или Apple Watch, гарнитура Vision Pro оказалась слишком сложным продуктом для массового пользователя. Аналитики считают, что Apple не до конца объяснила возможности устройства на старте продаж. Во время выпуска в феврале 2024 года Тим Кук лично посетил флагманский магазин в Нью-Йорке, однако это не помогло избежать волны возвратов и критики.

Что дальше?

По данным инсайдеров, Apple уже работает над вторым поколением Vision Pro. Новинка может получить более лёгкий корпус и чип M5. Часть компонентов будет позаимствована из имеющихся запасов, чтобы снизить себестоимость. Компания рассчитывает улучшить эргономику, чтобы увеличить продолжительность использования без дискомфорта.