Компания Vivo анонсировала TWS Air 3 Pro — новые полуоткрытые TWS-наушники с активным шумоподавлением (ANC до 50 дБ). Базовая версия стоит 199 юаней (~$28), а модификация с увеличенным временем работы — 229 юаней (~$32).
Дизайн и эргономика
- Полувкладыши весом 3,8 г с вентиляционными отверстиями для комфорта.
- Цвета: Starry Black (чёрный) и Vitality White (белый).
- Анимированные уведомления при подключении (с фирменными талисманами Vivo).
Шумоподавление и звук
- Адаптивное ANC (до 50 дБ) с автоматической подстройкой под окружающий шум.
- 12-мм динамики с четырёхслойной катушкой и фирменной настройкой Vivo Golden Ears.
- Технология DeepX 3.0 с тремя режимами: басы, вокал, высокие частоты.
- Пространственный звук (4 режима: концерт, студия, театр, зал).
- Тройной микрофон + защита от ветра (подавление 94% фонового шума).
Автономность и зарядка
- До 9,5 часов работы (ANC выключен) и 47 часов с кейсом.
- Версия с увеличенной батареей — до 52 часов.
- Быстрая зарядка: 10 минут = 3 часа музыки.
- Защита IP54 (от пыли и брызг).
Дополнительные функции
- Bluetooth 6.0 + подключение к двум устройствам одновременно.
- Режим игровой задержки (44 мс).
- Поддержка караоке-режима (голос в реальном времени).
- Голосовые ассистенты, поиск наушников через приложение Vivo Earphones.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии