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Компания Vivo анонсировала TWS Air 3 Pro — новые полуоткрытые TWS-наушники с активным шумоподавлением (ANC до 50 дБ). Базовая версия стоит 199 юаней (~$28), а модификация с увеличенным временем работы — 229 юаней (~$32).

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Содержание
1. Дизайн и эргономика
2. Шумоподавление и звук
3. Автономность и зарядка
4. Дополнительные функции

Дизайн и эргономика

  • Полувкладыши весом 3,8 г с вентиляционными отверстиями для комфорта.
  • Цвета: Starry Black (чёрный) и Vitality White (белый).
  • Анимированные уведомления при подключении (с фирменными талисманами Vivo).

Шумоподавление и звук

  • Адаптивное ANC (до 50 дБ) с автоматической подстройкой под окружающий шум.
  • 12-мм динамики с четырёхслойной катушкой и фирменной настройкой Vivo Golden Ears.
  • Технология DeepX 3.0 с тремя режимами: басы, вокал, высокие частоты.
  • Пространственный звук (4 режима: концерт, студия, театр, зал).
  • Тройной микрофон + защита от ветра (подавление 94% фонового шума).

Автономность и зарядка

  • До 9,5 часов работы (ANC выключен) и 47 часов с кейсом.
  • Версия с увеличенной батареей — до 52 часов.
  • Быстрая зарядка: 10 минут = 3 часа музыки.
  • Защита IP54 (от пыли и брызг).

Дополнительные функции

  • Bluetooth 6.0 + подключение к двум устройствам одновременно.
  • Режим игровой задержки (44 мс).
  • Поддержка караоке-режима (голос в реальном времени).
  • Голосовые ассистенты, поиск наушников через приложение Vivo Earphones.
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