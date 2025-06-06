Apple готовит одно из самых ожидаемых нововведений для Apple Watch: в системе watchOS 26 появится возможность добавлять сторонние виджеты в Центр управления. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на надёжный источник.

Центр управления станет настраиваемым

Впервые пользователи смогут выводить в Центр управления данные и действия не только от системных приложений Apple, но и от сторонних разработчиков. Среди примеров — кнопка для трекинга воды, запуск тренировок, управление умным домом и другие часто используемые функции.

Также ожидается, что изменять и настраивать содержимое Центра управления можно будет через приложение Watch на iPhone — добавлять, удалять и переставлять плитки станет значительно проще.

Новая функция давно ожидалась пользователями

Центр управления Apple Watch практически не менялся с момента запуска устройства. В отличие от циферблатов с поддержкой компликаций, он оставался закрытым для разработчиков. Предстоящее обновление позволит расширить его функциональность и адаптировать под нужды конкретного пользователя.

По информации источника, Apple может внести изменения или отложить запуск функции после WWDC. Однако вероятность релиза в рамках watchOS 26 остаётся высокой.

WWDC 2025 пройдёт 9 июня

Apple представит новые версии всех своих платформ, включая iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 и watchOS 26, 9 июня на конференции WWDC. Основное внимание в этом году сосредоточено на редизайне и реализации давних пользовательских пожеланий. Акцент на ИИ будет скромнее по сравнению с прошлыми обновлениями.