Гарнитура Apple Vision Pro снова удивила не только своими возможностями, но и… ценником. На американском телешоу «The Price is Right», где игроки угадывают стоимость товаров, участники дружно недооценили стоимость устройства — почти втрое.

Сегмент шоу опубликовал пользователь Threads Джастин Райан: зрители и участники должны были определить цену Apple Vision Pro, не превышая её. Все четверо назвали суммы в диапазоне до $1250, при том что официальная стоимость гарнитуры начинается с $3499. Даже самый «щедрый» участник ошибся почти на $2250.

С одной стороны, это забавный эпизод. С другой — показательный. Большинство VR-гарнитур стоят до $500, и даже $1000 кажутся высокими. Но Vision Pro — продукт другого уровня: это не массовый гаджет, а эксперимент высокого класса от Apple, ориентированный на разработчиков, энтузиастов и профессионалов.

Почему цена вызвала такой разрыв в восприятии?

Гарнитура позиционируется как устройство смешанной реальности с уникальными технологиями: трекинг глаз, собственная ОС visionOS, дисплеи с плотностью пикселей выше 4K на глаз.

с уникальными технологиями: трекинг глаз, собственная ОС visionOS, дисплеи с плотностью пикселей выше 4K на глаз. Для широкой аудитории Apple Vision Pro пока остаётся малопонятным продуктом.

Высокая цена не ассоциируется у потребителей с VR — рынок привык к более доступным устройствам от Meta* и других.

Этот случай может служить звоночком для Apple: если даже телевизионная аудитория не догадывается о стоимости, возможно, стоит задуматься о более доступной версии устройства. Такие слухи, кстати, уже ходят — в 2025 году Apple может представить упрощённую модель Vision Pro или второе поколение с новым ценообразованием.

В любом случае, пока Vision Pro остаётся символом технологического превосходства Apple — и предметом недоумения для участников шоу.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.