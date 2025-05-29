Компания RayNeo официально представила в Китае новое поколение AR-очков — модели Air 3s и Air 3s Pro. Обе новинки уже доступны на JD.com по цене 1499 юаней (≈205 долларов) и 1599 юаней (≈220 долларов) соответственно. Устройства получили премиальный дизайн, сверхлёгкий корпус и дисплеи с технологией, аналогичной той, что используется в последнем iPad Pro от Apple.

Лёгкие, гибкие и адаптивные

AR-очки RayNeo Air 3s весят всего 76 граммов и обладают складной конструкцией с мягкими регулируемыми носовыми упорами и дужками, регулируемыми в девяти положениях. Такая конструкция снижает нагрузку на переносицу и повышает комфорт при длительном ношении.

Каждый экран оснащён 0,6-дюймовым Micro-OLED-дисплеем 5,5 поколения с разрешением 1920 × 1080 в 2D и 3840 × 1080 в 3D. Эти экраны используют двухслойную OLED-структуру, аналогичную той, что применяет Apple. Яркость достигает 1200 нит, поддерживается 20 уровней регулировки.

Высокая чёткость, цветопередача и комфорт

Частота обновления составляет 60 Гц с возможностью переключения на 120 Гц. Экран покрывает 145% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, обладает контрастностью 200000:1 и цветовой точностью ΔE < 2. Для снижения утомляемости глаз предусмотрено ШИМ-приглушение с частотой 3840 Гц, а также сертификация TÜV Rheinland по защите от синего света и мерцания.

В очки интегрирован оптический движок Peacock Optical Engine 2.0 собственной разработки, который повышает яркость и снижает светорассеяние на 15% по сравнению с предыдущими моделями. Поддерживаются пять цветовых режимов: Стандартный, Кино, Игра, Бережный для глаз и Яркий.

Приватный звук и поддержка более 1000 устройств

Аудиосистема Air 3s — это четыре динамика с тюнингом от акустической команды TCL. Есть 11 уровней громкости и режим Whisper Mode для более приватного прослушивания. Ход мембраны в 0,7 мм с фазовым подавлением улучшает низкие частоты и разборчивость речи.

Очки подключаются через USB-C и совместимы с более чем 1000 устройств — от смартфонов и ноутбуков до Nintendo Switch. Также доступны подключения через HDMI и адаптеры Power Delivery.

Для точного взаимодействия RayNeo оснастила очки акселерометром, гироскопом, датчиком приближения и магнитометром. Через фирменное приложение можно заказать линзы с индивидуальной коррекцией — поддерживается до -10.0D миопии и до +8.0D гиперопии.

Air 3s Pro — больше звука и комплект расширений

Pro-версия очков получила те же дисплеи и конструкцию, но отличается встроенным 3D-звуком, фронтальной светозащитной шторкой и зарядным адаптером в комплекте. Кроме того, Air 3s Pro поддерживает технологию Eyebox для точной подстройки изображения под индивидуальное межзрачковое расстояние.

Вместе с очками RayNeo предлагает новый HDMI-адаптер с встроенным питанием по цене 299 юаней (≈42 доллара), либо 199 юаней (≈28 долларов) при покупке в комплекте — удобное решение для подключения к консолям и домашним кинотеатрам без лишних проводов.