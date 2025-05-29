TCL выпустила в Китае новую серию AR-очков Air 3s и Air 3s Pro. Обе модели уже доступны на JD.com по цене 1499 юаней (около 205 долларов) и 1599 юаней (около 220 долларов) соответственно. Очки выполнены в лёгком корпусе весом 76 г и оснащены дисплеями, аналогичными тем, что используются в последнем iPad Pro от Apple.

Характеристики AR-очков RayNeo Air 3s и 3s Pro

RayNeo Air 3s оснащены складным дизайном, мягкими регулируемыми носоупорами и дужками с девятью уровнями настройки для индивидуальной посадки. Конструкция с распределением веса между передней и задней частями снижает нагрузку на нос, повышая комфорт при длительном использовании. В каждую линзу встроен дисплей Micro-OLED 5,5-го поколения размером 0,6 дюйма с разрешением 1920 × 1080 в 2D-режиме и 3840 × 1080 в 3D-режиме. Эти экраны используют ту же OLED-технологию с двойным стеком, что и панели Apple iPad Pro.

Яркость дисплея достигает 1200 нит, предусмотрено 20 уровней регулировки. Частота обновления — 60 Гц с возможностью переключения на 120 Гц для более плавного видео. Экран охватывает 145% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, обеспечивает контрастность 200 000:1. Для комфорта глаз поддерживается ШИМ с частотой 3840 Гц, а также имеются сертификаты TÜV Rheinland о низком уровне синего света и отсутствии мерцания.

Технология RayNeo Peacock Optical Engine 2.0 улучшает яркость и снижает световые искажения на 15% по сравнению с предыдущими моделями. Поддерживаются пять режимов отображения: стандартный, кино, игры, бережный для глаз и высокая яркость.

Особенности звука, подключения и сенсоров

AR-очки RayNeo Air 3s оснащены четырёхдрайверной стереосистемой, разработанной инженерами TCL. Звук регулируется на 11 уровнях, а режим «Whisper Mode» позволяет слушать контент более приватно. Динамики с ходом мембраны 0,7 мм и системой фазового подавления улучшают воспроизведение низких частот и голосов.

Подключение осуществляется через порт Type-C. Устройства совместимы более чем с 1000 гаджетов, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и игровые приставки, например, Nintendo Switch. Для подключения к ПК и домашним системам можно использовать HDMI- и PD-адаптеры.

Встроенные акселерометр, гироскоп, датчики приближения и геомагнитный модуль обеспечивают более точное позиционирование изображения и расширенные функции взаимодействия. Поддерживается фирменное приложение RayNeo и возможность заказа линз с диоптриями до -1000 (миопия) и +800 (гиперметропия).

Отличия RayNeo Air 3s Pro

Модель Air 3s Pro дополнена системой объемного 3D-звука и поставляется с затемняющим экраном для защиты от света и зарядным адаптером. Кроме того, в комплект входит технология RayNeo Eyebox, которая улучшает чёткость изображения для пользователей с разным межзрачковым расстоянием.

Для удобства подключения RayNeo предлагает новый HDMI-адаптер с встроенным питанием по цене 299 юаней (42 доллара) или 199 юаней (28 долларов) при покупке в комплекте с очками.