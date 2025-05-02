Компания Syntech представила Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic – механическую игровую клавиатуру, заявленную как продукт премиум-сегмента. Ключевой характеристикой новинки является высокая скорость отклика, достигаемая за счет магнитных переключателей и технологии Rapid Trigger, обеспечивающей практически моментальную реакцию на действия пользователя.

Клавиатура, заключенная в алюминиевый корпус и снабженная защитой от пыли, дополнена удобной подставкой под запястья. Внутри установлены магнитные переключатели с настраиваемой глубиной активации от 0,1 мм до 3,5 мм и частотой опроса 8000 Гц.

Технология Rapid Trigger мгновенно деактивирует клавишу при отпускании, а функция Snap Tap оптимизирует ввод команд, исключая их наложение в динамичных игровых ситуациях. Для поклонников шутеров и MOBA предусмотрена функция Super Tap, позволяющая назначать до четырех различных действий на одну кнопку, используя специальные комбинации нажатий.

Отличительной чертой Chronos 68 Rapid Trigger Magnetic является интуитивно понятная система кастомизации. Горячие клавиши обеспечивают мгновенный доступ к программному интерфейсу для оперативной перенастройки клавиш, создания и назначения сложных макросов, а также индивидуальной настройки точек срабатывания.

Рекомендованная стоимость Syntech Chronos 68 Rapid Trigger составляет 139 долларов (11 330 руб.).