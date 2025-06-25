Суббренд Anker Soundcore выпустил новую портативную акустическую систему Rave 3S, рассчитанную на вечеринки, семейные праздники и выездные мероприятия. Новинка выдает 200 Вт звука, обладает мощными басами и предлагает встроенные инструменты для караоке.

Колонка оснащена 6,5-дюймовым вуфером и тремя широкополосными динамиками по 2,5 дюйма. Она способна озвучить пространство площадью до 100 квадратных метров. Технология BassUp усиливает низкие частоты, а световая система HexaGlow синхронизируется с ритмом музыки и предлагает 8 предустановленных режимов. Через приложение Soundcore можно комбинировать до 26 различных световых эффектов.

Для караоке предусмотрены функции AI Vocal Removal, Vocal Enhancer и реверберации. Система умеет в реальном времени превращать обычные песни из Spotify, Apple Music, YouTube Music или Pandora в инструментальные треки. Искусственный интеллект, обученный на 20 тысячах композиций, отделяет вокал от инструментов, предлагая четыре уровня удаления голосов — от частичного до полного. Если в течение пяти секунд никто не поёт, колонка возвращает оригинальный вокал на 50% громкости, чтобы помочь вернуться в ритм.

Функция Vocal Enhancer делает голос ярче и четче, а реверберация добавляет глубину звучанию. В комплекте два беспроводных микрофона с собственными кнопками управления. Также предусмотрен разъём для подключения третьего микрофона или гитары.





Автономность Rave 3S составляет до 12 часов при половинной громкости с отключёнными BassUp и подсветкой. Корпус защищён от брызг по стандарту IPX4, а встроенная ручка облегчает переноску. Поддержка технологии Auracast позволяет синхронизировать более 100 колонок для масштабных мероприятий.

Soundcore Rave 3S уже доступна в США по цене 349 долларов на Amazon, официальном сайте Soundcore и в других магазинах.



