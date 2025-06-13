В линейке портативных аудиосистем Edifier ES дебютировали сразу три новинки. Меломанам предлагаются компактная модель ES20, более крупный вариант ES60 и флагманская колонка ES300, совместимая с Apple AirPlay и отличающаяся премиальным дизайном с использованием дерева, кожи и металла.

Edifier ES300 является топовой моделью в серии. Ее акустическая система включает 30-ваттный широкополосный динамик и пару 18-ваттных твитеров. Корпус колонки выполнен из дерева, дополнен кожаными элементами, тканевой решеткой и металлической панелью управления. Устройство поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth и Wi-Fi (в том числе AirPlay), а также совместимо с кодеками LDAC и ALAC. Автономность заявлена на уровне 12 часов, стоимость – 399 долларов (31 520 руб.).

Edifier ES60, обладающая более компактными размерами, оснащена 18-ваттным динамиком, пассивным излучателем и 8-ваттными твитерами. Колонка предлагает четыре предустановленных режима звучания и MEMS-микрофон для использования в качестве гарнитуры громкой связи. Возможно одновременное подключение нескольких устройств. Время работы от аккумулятора также составляет до 12 часов, цена – 199 долларов (15 720 руб.).

Самая миниатюрная новинка – ES20. Ее габариты составляют 9,1×9,4×5,1 см. Внутри установлен 6-ваттный динамик и пассивный излучатель диаметром 55 мм. Колонка оснащена Bluetooth 5.4, защищена от влаги и пыли по стандарту IP67 и обеспечивает до 15 часов автономной работы. На американском рынке стоимость этой модели составляет 89 долларов (7 000 руб.).