Бывший генеральный директор Etsy Роберт Калин основал стартап Dopple Works, который, по данным издания Lowpass, работает над устройством смешанной реальности. Новый гаджет называется Loop и может стать первым продуктом компании.

Устройство появилось в документах FCC и патентах

Информация о Loop стала известна после подачи заявки в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Согласно документации, устройство будет работать от аккумулятора и поддерживать беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Подробности спецификаций в открытом доступе отсутствуют.

Также обнаружена патентная заявка, в которой Loop описан как «портативное устройство пространственных вычислений». К заявке прилагаются изображения с элементами конструкции: камера, динамик, сенсор отслеживания окружения и экран для вывода контента смешанной реальности.

Назначение устройства пока не раскрывается

На текущем этапе неизвестно, для чего предназначен Loop. Судя по конструктивным особенностям, устройство похоже на увеличительное стекло с элементами дополненной и виртуальной реальности. Некоторые предполагают, что оно может использоваться для сканирования и анализа объектов в пространстве, однако официальных комментариев от Dopple Works пока не поступало.

Loop остаётся загадкой, но его концепция может задать новое направление в сегменте персональных MR-гаджетов. Стартап придерживается строгой конфиденциальности, что усиливает интерес к проекту.