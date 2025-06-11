Snapchat выпустит AR-очки Specs с поддержкой AI и Snap OS в 2026 году

На выставке Augmented World Expo 2025 компания Snap анонсировала новое поколение очков дополненной реальности. Устройство под названием Specs станет первой потребительской моделью AR-очков от Snapchat и выйдет в 2026 году.

Specs объединят компактность, AR и встроенный искусственный интеллект

Очки Specs позиционируются как «мощный носимый компьютер», встроенный в лёгкую оправу с прозрачными линзами. Snap заявляет, что новинка будет полностью автономной: в отличие от предыдущей, пятой версии очков Spectacles, предназначенной исключительно для разработчиков, Specs не требуют отдельного модуля обработки или внешнего аккумулятора.

По словам генерального директора Snap Эвана Шпигеля, запуск Specs станет частью «революции в вычислительной технике, которая объединяет цифровой и физический миры». Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности позволяет создавать новые пользовательские сценарии и что Specs станут «самым продвинутым персональным компьютером в мире».

Snap OS получит глубокую интеграцию с OpenAI и Google Gemini

Наряду с новым устройством Snap представила обновлённую версию собственной операционной системы Snap OS, которая будет использоваться в Specs. Обновления включают:

Интеграцию с OpenAI и Google Gemini через Google Cloud

API модуля глубины (Depth Module API), позволяющий преобразовывать данные LLM-моделей из 2D в 3D-контекст для точной привязки объектов дополненной реальности в пространстве

API для распознавания речи, поддерживающий более 40 языков в режиме реального времени

Snap3D API для генерации 3D-объектов внутри линз на лету

Кроме того, Snap OS получит инструменты управления флотом устройств, демонстрационный режим для презентаций Specs гостям и функцию Guided Navigation — навигации в реальном мире с использованием дополненной реальности.

Specs станут первым массовым устройством AR от Snap

Первые версии Spectacles, доступные только разработчикам, не были рассчитаны на широкую аудиторию. Новый Specs — это шаг Snap в сторону конечного потребителя. Устройство не только стало легче и компактнее, но и получило полноценную операционную систему и поддержку продвинутых AI-функций, что делает его одним из самых амбициозных продуктов в сегменте AR-устройств.

Snap планирует начать продажи Specs в 2026 году. Дополнительная информация о новинке доступна на официальном сайте компании.