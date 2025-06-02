Samsung работает над второй версией смарт-кольца Galaxy Ring, однако релиз устройства в 2025 году маловероятен. По данным издания GalaxyClub, разработка Galaxy Ring 2 находится на ранней стадии, и технические подробности пока отсутствуют.

Galaxy Ring 2: когда ждать новый гаджет

Первая информация о Galaxy Ring 2 появилась в Корее в прошлом году, вскоре после анонса оригинальной модели. Эти слухи предполагали более ранний релиз, чем ожидалось, однако надежды, похоже, были преждевременными.

На данный момент известно, что работа над Galaxy Ring 2 только началась. Судя по срокам, запуск устройства в этом году не планируется. Более реалистичным выглядит релиз в 2026 году, возможно, вместе с серией Galaxy S26 или сразу после её выхода.

Что изменится в Galaxy Ring 2

В прошлом месяце Samsung представила двухцветную версию оригинального Galaxy Ring, приуроченную к запуску ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge. Однако это не полноценный сиквел, а лишь ограниченная серия с новым цветом.

Ожидать революционных изменений в Galaxy Ring 2 не стоит. Из-за компактного формата устройства возможности для улучшений ограничены. Тем не менее, можно предположить, что Samsung сосредоточится на нескольких направлениях:

Более тонкий и энергоэффективный корпус.

Расширенные функции Samsung Health, включая возможности анализа данных о здоровье с помощью AI.

Улучшенная интеграция с экосистемой Samsung.

Подробности о характеристиках Galaxy Ring 2 появятся позже, когда разработка продвинется дальше. Для тех, кто не хочет ждать, оригинальная модель Galaxy Ring остаётся доступной для покупки в большинстве регионов. Кольцо представлено в трёх цветах и одиннадцати размерах.