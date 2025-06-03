Realme представила свои новые полностью беспроводные наушники Buds T200x в Индии, одновременно с запуском смартфона Realme C73 5G. Новинка получила увеличенный 12.4-мм драйвер Dynamic Bass, который на 24% больше по сравнению с предыдущей моделью. Это должно обеспечить более насыщенные басы и улучшенное качество звука.

Одной из ключевых особенностей Buds T200x стала поддержка Bluetooth 5.4, а также настраиваемые аудиорежимы через приложение realme Link. Система активного шумоподавления (ANC) способна снижать окружающий шум до 25 дБ, используя встроенные микрофоны. Для звонков используются четыре микрофона с поддержкой AI Deep Call Noise Cancellation, что обеспечивает чёткую передачу речи даже в шумной обстановке.

В режиме без ANC наушники обеспечивают до 7 часов воспроизведения музыки на одном заряде и до 48 часов с учётом кейса. При включённом шумоподавлении автономность снижается до 5 часов наушников и 30 часов в сумме с кейсом. Зарядка осуществляется через разъём USB Type-C и занимает около 2 часов до полного заряда.

Защита от пыли и воды по стандарту IP55 делает Buds T200x подходящими для использования в спортзале или на улице. Также предусмотрен режим с низкой задержкой — 45 мс — для геймеров, поддержка подключения к двум устройствам одновременно и быстрая синхронизация с Android через Google Fast Pair.

Среди других характеристик: поддержка кодеков SBC и AAC, стабильное соединение на расстоянии до 10 метров и функция улучшения голоса для более чистых разговоров.

Realme Buds T200x поступят в продажу в трёх цветах: Moonlight White, Frost Blue и Pure Black. Стандартная цена — 1 599 рупий. Продажи начнутся 13 июня.