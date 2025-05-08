На сайте Amazon Spain, пользователи Reddit наткнулись на страницу, посвященную еще не представленным наушникам Sony WH-1000XM6. Страница не содержит визуальных материалов, но раскрывает основные характеристики грядущей новинки.

Согласно полученным данным, ключевым отличием Sony WH-1000XM6 от предыдущей модели станет возможность складывания для более удобной переноски. Также стало известно, что устройство получит аудиочип QN3 HD, обеспечивающий высокую производительность системы активного шумоподавления (ANC), и будет оснащено 12 микрофонами. За качественное звучание будут отвечать 30-мм драйверы с сертификатом Hi-Res Audio.

Помимо этого, в перечне характеристик упоминаются поддержка технологии DSEE Extreme, кодека LDAC, технологий Reality Audio с функцией отслеживания движений головы и Personalized Spatial Audio для создания эффекта пространственного звучания, а также 10-полосный эквалайзер. Еще одной полезной функцией станет Speak to Chat, автоматически приостанавливающая воспроизведение при начале разговора.

В заключение, источник указывает на автономность наушников до 30 часов, а быстрая 3-минутная зарядка обеспечит дополнительные три часа работы. Габариты WH-1000XM6 составят 25,69 x 20 x 7,83 см, а вес – 254 грамма. По информации из интернет-магазина, начало продаж Sony WH-1000XM6 ожидается в период с 14 по 16 мая по цене 388 евро (35 750 руб.).