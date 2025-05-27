Вертикальные видео давно стали частью повседневной жизни — от TikTok и YouTube Shorts до видеозвонков со смартфона. Однако лишь сейчас компания PopSockets решила адаптировать свою продукцию к этому тренду, выпустив новое устройство — Kick-Out Grip and Stand, которое способно удерживать смартфон в вертикальном положении.

Новинка вошла в линейку MagSafe-аксессуаров и, как следует из названия, сочетает в себе привычную ручку-держатель и выдвижную подставку. Чтобы использовать её, достаточно прижать держатель к корпусу и вытянуть верхнюю часть — она опускается вниз и превращается в легкую подставку, позволяющую разместить телефон вертикально.

PopSockets предлагает Kick-Out Grip and Stand в чёрном, цвете латте, сумеречном и оттенке «шпаклёвка», а также в алюминиевом исполнении — French Navy и Silver. Стоимость аксессуара составляет $40. Он совместим со всеми чехлами с поддержкой MagSafe, сменными PopTop и креплениями PopMount. Для универсальности в комплект также входит адаптер-кольцо, позволяющее использовать держатель практически с любым чехлом.

Хотя обновление может показаться незначительным, на практике оно избавит от необходимости подкладывать под смартфон бутылки, чашки и другие нестабильные предметы, которые вечно скользят или падают. Простое и элегантное решение для тех, кто регулярно смотрит вертикальные видео.