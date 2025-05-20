Яндекс начал продажи Станции Стрит — первой на российском рынке портативной колонки с голосовым ассистентом Алисой. Устройство может полноценно работать вне дома, поддерживает защиту от пыли и влаги, доступно в чёрном и зелёном цветах и стоит 14 990 рублей.

Станцию Стрит удобно брать с собой куда угодно: на прогулку, в поездку, на тренировку или пикник. При подключении к мобильной точке доступа Wi‑Fi она воспроизводит музыку, находит информацию в интернете, ставит таймеры и выполняет другие задачи. Кроме того, колонка может вести диалог на любые темы, как и стационарные модели Яндекса.

Даже без интернета Станция остаётся полезной. Если соединить колонку со смартфоном по Bluetooth, можно слушать заранее загруженные треки или целые плейлисты из любого музыкального приложения. При этом голосовое управление продолжает работать. Чтобы сменить трек, изменить громкость или остановить воспроизведение, достаточно произнести команду: например, «дальше», «тише» или «стоп». Быстрые голосовые команды без подключения к сети — эксклюзивная разработка Яндекса для портативной акустики.

Звук в Станции Стрит обеспечивает система из двух динамиков и двух пассивных излучателей общей мощностью 30 Вт. Акустика настроена для использования на улице, но также адаптируется под закрытые помещения. Встроенные микрофоны анализируют отражение звука от поверхностей и определяют, находится ли колонка на открытом пространстве или в комнате. Исходя из этого, автоматически выбирается подходящий режим звучания. При желании пользователь может вручную выбрать режим «Улица» или «Помещение» в приложении «Дом с Алисой» и дополнительно настроить эквалайзер.

В модели реализована функция «Играй везде». Она подойдёт для больших пространств: например, чтобы слушать один и тот же плейлист сразу с двух Станций Стрит, размещённых в разных частях спортивной площадки или дачного участка. Для этого достаточно подключить обе колонки к одному аккаунту и одной точке доступа, а затем произнести: «Алиса, играй везде».

Станция способна проигрывать музыку до 12 часов подряд — как по Bluetooth, так и при подключении к Wi‑Fi через мобильную точку доступа. Этого хватит на целый день вне дома. Уровень заряда можно проверить визуально по индикатору на корпусе, в приложении или с помощью голосовой команды. Алиса сообщит не только процент заряда, но и оставшееся время автономной работы в часах.

Корпус колонки защищён от пыли и влаги по стандарту IP67. Это значит, что внутрь не попадают частицы пыли, а сама Станция выдерживает кратковременное погружение в воду. Если в разъёмы попадёт влага, Алиса напомнит просушить устройство. Для удобства ношения предусмотрен прочный съёмный ремешок. Колонку можно держать в руке, подвесить на рюкзак или поставить рядом с собой во время занятий спортом. Цветовое оформление подобрано так, чтобы устройство сохраняло опрятный вид даже при активной эксплуатации.

Станция Стрит уже доступна для покупки в официальном магазине Алисы. Через неделю колонка появится в продаже в крупных федеральных сетях — как в офлайн-магазинах, так и онлайн.