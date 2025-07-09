Компания OnePlus, как и обещала, представила уменьшенную 43-миллиметровую версию своих умных часов Watch 3, дополнительно к стандартной модели на 46 мм. Компания поделилась информацией о новшествах этой модификации, напомнила о ее преимуществах и озвучила цену.

Новая версия отличается от стандартной меньшим безелем, измененным блоком кнопок и AMOLED-дисплеем размером 1,32 дюйма вместо 1,5 дюйма. Разрешение дисплея осталось прежним — 466×466 пикселей. Также присутствует поворотная клавиша в виде заводной головки, процессоры Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и BES 2800BP, а также 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Модель сохраняет возможность работы на двух операционных системах: Wear OS и упрощенной версии для экономии энергии. Время работы составляет до 60 часов, а в режиме интенсивного использования — 36 часов.

Для навигации предусмотрены GPS и другие системы, а для мониторинга здоровья — оптический датчик. Часы поддерживают отслеживание сердечного ритма, уровень кислорода в крови, составление статистики сна и более 100 спортивных режимов. Среди дополнительных функций — детектор падений и защита по стандарту IP68. Также имеется возможность работы в режиме Bluetooth-гарнитуры и датчик NFC.

Стоимость OnePlus Watch 3 в размере 43 мм составляет 279 евро (25 500 руб.).



