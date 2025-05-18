Apple готовит обновлённый дизайн и более лёгкую конструкцию.

Следующее поколение полноразмерных наушников AirPods Max поступит в продажу не раньше 2027 года. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо, отметив, что новая модель получит переработанный внешний вид и станет заметно легче по сравнению с текущей версией.

Это будет первое крупное обновление за всё время существования AirPods Max. В 2023 году Apple лишь добавила USB-C вместо Lightning, не меняя остальные характеристики. При этом наушники всё ещё работают на устаревшем чипе H1 и не поддерживают ряд функций, доступных даже в младших AirPods 4.

По словам Куо, Apple сосредоточится на снижении веса конструкции. В настоящее время AirPods Max весят 386 граммов — это значительно больше, чем у конкурентов. Например, Beats Studio Pro с аналогичной формой и назначением имеют массу всего 260 граммов. Одной из главных причин избыточного веса считается использование алюминиевых элементов корпуса, которые придают премиальный вид, но делают устройство тяжёлым для длительного ношения.

Если слухи подтвердятся, новое поколение AirPods Max не только обновит внешний облик, но и решит давнюю проблему комфорта, о которой пользователи упоминают с момента выхода оригинальной модели.