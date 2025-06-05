Лондонский технологический бренд Nothing подтвердил выпуск своих первых накладных наушников под названием Nothing Headphone, которые будут представлены на масштабном мероприятии в июле. Благодаря элегантному дизайну и стратегическому партнерству в области аудио, эти наушники уже вызывают большой интерес у поклонников бренда.

Презентация Nothing Headphone состоится вместе с анонсом флагманского смартфона Nothing Phone 1 июля в 18:00 по британскому летнему времени в Лондоне. Для зрителей в России это время соответствует 20:00 по Московскому. Компания сотрудничает с британским аудиогигантом KEF, известным своим высоким качеством звука, что дает основания полагать, что новые наушники смогут конкурировать с такими моделями, как AirPods Max от Apple.

Концепция наушников Nothing ориентирована на поклонников бренда. Ранее компания делала амбициозные заявления о своих новых устройствах. Хотя подробности пока держатся в секрете, партнерство с KEF говорит о том, что эти наушники могут стать достойными конкурентами премиальных моделей при сохранении фирменного прозрачного дизайна Nothing.

Ранее появлявшиеся слухи, основанные на публикациях сертификационной организации SGS Fimko, намекали на планы компании по выпуску наушников. Теперь эти сведения подтвердились. Однако есть нюанс — несмотря на запланированную презентацию 1 июля, инсайдер @MysteryLupin предполагает, что поступление устройств в продажу может произойти только в сентябре, а цена составит около 299 долларов. Если это так, то такие цены будут весьма конкурентоспособными среди премиальных моделей. Ожидается наличие вариантов черного и белого цветов, возможно с серым оттенком, при этом дизайн останется минималистичным и узнаваемым для бренда Nothing.

Учитывая уже анонсированный флагманский телефон, презентация новых наушников дополнительно усиливает интерес к июльскому мероприятию бренда Nothing.