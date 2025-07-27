На платформе Kickstarter представлен интересный девайс – Halo Air, миниатюрный анализатор чистоты воздуха, который легко крепится к iPhone благодаря технологии MagSafe. Этот гаджет моментально оценивает состояние воздуха вокруг и передает данные в мобильное приложение.

Текущая версия позволяет отслеживать параметры воздуха и динамику их изменений, а также настраивать критические значения. Halo Air оборудован множеством датчиков, измеряющих уровень углекислого газа (CO₂), микрочастиц (PM 1.0/2.5/10), общее количество летучих органических веществ (TVOC), а также температуру и влажность.

Если измеренные показатели выходят за пределы нормы, пользователь немедленно получает уведомление на свой телефон с рекомендацией проветрить помещение или выйти на свежий воздух. Соединение со смартфоном происходит по беспроводной связи Bluetooth.

Предварительный заказ Halo Air доступен на Kickstarter по цене от 225 долларов (17 900 руб.). Начало поставок запланировано на декабрь 2025 года.



