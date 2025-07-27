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На платформе Kickstarter представлен интересный девайс – Halo Air, миниатюрный анализатор чистоты воздуха, который легко крепится к iPhone благодаря технологии MagSafe. Этот гаджет моментально оценивает состояние воздуха вокруг и передает данные в мобильное приложение.

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Текущая версия позволяет отслеживать параметры воздуха и динамику их изменений, а также настраивать критические значения. Halo Air оборудован множеством датчиков, измеряющих уровень углекислого газа (CO₂), микрочастиц (PM 1.0/2.5/10), общее количество летучих органических веществ (TVOC), а также температуру и влажность.

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Если измеренные показатели выходят за пределы нормы, пользователь немедленно получает уведомление на свой телефон с рекомендацией проветрить помещение или выйти на свежий воздух. Соединение со смартфоном происходит по беспроводной связи Bluetooth.

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Предварительный заказ Halo Air доступен на Kickstarter по цене от 225 долларов (17 900 руб.). Начало поставок запланировано на декабрь 2025 года.


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