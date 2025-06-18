В интернете всплыла свежая информация о грядущих смарт-часах Samsung, включая серию Galaxy Watch8 и модель Watch Ultra 2. На этот раз известный инсайдер Эван Бласс опубликовал высококачественные изображения, раскрывающие внешний вид будущих устройств.

Судя по представленным рендерам, все три модели часов сохранят круглый дисплей, интегрированный в корпус квадратной формы с закругленными краями. В базовой версии Galaxy Watch8 будут присутствовать лишь две физические кнопки, тогда как Watch8 Classic и Watch Ultra 2 получат дополнительный элемент управления в виде вращающейся коронки, расположенной между кнопками.

Согласно неофициальным данным, компания планирует использовать в новых смарт-часах собственный процессор Exynos W1000. Работать устройства будут под управлением Wear OS 6 с пользовательским интерфейсом One UI 8 Watch. Модели Watch8 Classic также пророчат наличие вращающегося безеля, 1,5-дюймового экрана, 64 ГБ встроенной памяти и поддержку сетей LTE.

Ожидается, что анонс новинок состоится в июле одновременно со складными флагманскими смартфонами Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.