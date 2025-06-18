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В интернете всплыла свежая информация о грядущих смарт-часах Samsung, включая серию Galaxy Watch8 и модель Watch Ultra 2. На этот раз известный инсайдер Эван Бласс опубликовал высококачественные изображения, раскрывающие внешний вид будущих устройств.

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Судя по представленным рендерам, все три модели часов сохранят круглый дисплей, интегрированный в корпус квадратной формы с закругленными краями. В базовой версии Galaxy Watch8 будут присутствовать лишь две физические кнопки, тогда как Watch8 Classic и Watch Ultra 2 получат дополнительный элемент управления в виде вращающейся коронки, расположенной между кнопками.

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Согласно неофициальным данным, компания планирует использовать в новых смарт-часах собственный процессор Exynos W1000. Работать устройства будут под управлением Wear OS 6 с пользовательским интерфейсом One UI 8 Watch. Модели Watch8 Classic также пророчат наличие вращающегося безеля, 1,5-дюймового экрана, 64 ГБ встроенной памяти и поддержку сетей LTE.

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Ожидается, что анонс новинок состоится в июле одновременно со складными флагманскими смартфонами Galaxy Z Fold7 и Z Flip7.

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