LG продолжает развивать линейку умных мониторов, представив Smart Monitor Swing — устройство, сочетающее в себе функциональность и мобильность. Новинка получила 32-дюймовый сенсорный дисплей с 4K-разрешением и удобную подставку с колёсиками для лёгкого перемещения. Модель явно вдохновлена серией StanbyMe, но имеет ряд собственных отличий.

Главной особенностью LG Smart Monitor Swing стал 32-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением 4K и поддержкой сенсорного ввода. Монитор установлен на передвижной стойке с маленькими колёсиками, что делает его удобным для использования в разных зонах — дома, в офисе или на презентациях.

На борту присутствуют три порта USB Type-C, один из которых поддерживает зарядку мощностью 65 Вт, позволяя подключать и заряжать даже ноутбуки. Также имеются два HDMI-разъёма. Для уменьшения беспорядка на рабочем месте сзади предусмотрен скрытый блок питания.

Устройство функционирует на собственной платформе LG webOS, предоставляя доступ к YouTube, Microsoft Office и другим приложениям прямо с монитора. Как и в линейке MyView Smart Monitor, здесь предусмотрена поддержка облачных ПК-сервисов, что позволяет использовать устройство без подключения к компьютеру.

Хотя Smart Monitor Swing и вдохновлён StanbyMe, у него нет встроенного аккумулятора и пульта управления — управление осуществляется через сенсор. Несмотря на это, модель всё равно ориентирована на удобство и мобильность.

Новинка была представлена в Южной Корее по цене 1 049 000 вон (примерно 735 долларов США). О глобальной доступности пока не сообщается, но это уже второй 32-дюймовый 4K-смарт-монитор LG, представленный за последние дни — предыдущая модель недавно была анонсирована в Индии.