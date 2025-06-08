Компания Lenovo представила в Китае свою новую механическую клавиатуру Aurora GK10. Она поставляется как в проводном, так и в трехрежимном исполнении с синими, коричневыми или красными механическими переключателями на выбор. Стоимость проводной модели составляет от 99 юаней (14 долларов), в то время как трехрежимная версия продается в розницу за 179 юаней (25 долларов), хотя она еще не поступила в продажу.

В Aurora GK10 используется компактная конструкция из 98 клавиш с эргономичным дизайном, которая позволяет экономить место при сохранении функциональности клавиш. Устройство подключается с помощью съемного кабеля Type-C.

Клавиатура оснащена разъемами с возможностью горячей замены всех клавиш, которые поддерживают как 3-контактные, так и 5-контактные механические переключатели, что позволяет пользователям с легкостью настраивать процесс набора текста. Настоящие механические переключатели GK10 оснащены тремя вариантами: синим (тактильный и щелкающий), красным (плавный и линейный) и коричневым (тактильный с более тихой обратной связью).

Все переключатели рассчитаны примерно на 50 миллионов нажатий клавиш. Расстояние перемещения составляет 4,0 мм ±0,4 мм, а срабатывание — 2,0 мм ±0,6 мм. Давление срабатывания зависит от типа переключателя: для синих переключателей требуется 50±15 gf, для красных — 45±15 gf, а для коричневых — 45±15 gf.

GK10 оснащен системой RGB-подсветки с 20 динамическими эффектами, включая такие опции, как волновой, змеиный и дыхательный паттерны. Освещение настраивается с помощью программного обеспечения Lenovo Aurora, которое поддерживает синхронизацию освещения на совместимых устройствах, таких как мыши и гарнитуры. Клавиатура оснащена специальными кнопками управления мультимедиа и освещением с помощью функциональной клавиши (FN), позволяющими быстро регулировать яркость, скорость эффекта, воспроизведение звука и громкость.

GK10 поддерживает полное переключение клавиш N и использует двухзажимные колпачки из ABS, которые устойчивы к износу с течением времени. Lenovo оснастила клавиатуру стабилизаторами на больших клавишах для повышения стабильности набора текста. Клавиатура также оснащена регулируемыми ножками, которые обеспечивают угол наклона клавиатуры под углом 4 градуса, и нескользящими накладками для дополнительного комфорта.

В трехрежимную версию встроен аккумулятор емкостью 4000 мАч. Длина клавиатуры составляет 385,9 мм, ширина — 139 мм, высота — 38,32 мм, а вес — около 780 граммов.