Компания Keychron улучшила свои механические TKL-клавиатуры C3 Pro и C1 Pro, теперь обе модели поддерживают частоту опроса 8000 Гц. Доступны три версии каждой модели с различными типами переключателей, а также шумоизоляция и функция для повышения точности управления в играх.

Keychron C3 Pro 8K с Gasket Mount конструкцией предлагается с линейными переключателями Keychron Super Red, тактильными Super Brown и Super Banana, все с возможностью горячей замены. PBT-кейкапы изготовлены с использованием технологии двойного литья, а многослойная система шумоподавления включает два слоя пены, силиконовую вставку, PET- и IXPE-подложки.

Клавиатура имеет настраиваемую RGB-подсветку и ножки с углами наклона 4, 6 и 8,7°. Среди особенностей: поддержка прошивки QMK, частота опроса 8000 Гц и аналог Razer Snap Tap (приоритет последней нажатой клавише).

C1 Pro 8K также поддерживает Snap Tap, частоту опроса 8000 Гц и QMK. Оснащена аналогичными переключателями, подсветкой и аппаратной платформой, но имеет более простую конструкцию без Gasket Mount, дополнительного слоя пены и с меньшим количеством подложек. Кейкапы изготовлены методом двойного литья, но с OSA-профилем. Углы наклона составляют 4,8, 8,5 и 10,7°.





Обе модели уже в продаже по цене 54 доллара (4 240 руб.).