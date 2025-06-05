Новое мета-исследование Университета Миссисипи выявило: Apple Watch точно измеряет частоту пульса и количество шагов, но значительно ошибается при расчёте сожжённых калорий. Учёные проанализировали 56 работ, сравнивающих показатели умных часов с эталонными измерительными приборами.

Точные показатели: пульс и шаги

Согласно результатам анализа, показатели пульса и шагов у Apple Watch укладываются в допустимую погрешность. Средняя ошибка при измерении частоты сердечных сокращений составила 4,43 %, а при подсчёте шагов — 8,17 %. Погрешность ниже 10 % считается отличной, поэтому пользователи могут доверять этим данным.

Такие результаты делают Apple Watch надёжным помощником для тех, кто следит за активностью и сердечным ритмом. Однако, как подчёркивают авторы исследования, точность зависит от контекста: интенсивности активности, условий измерений и индивидуальных особенностей владельца.

Основная проблема — подсчёт калорий

Серьёзная неточность выявлена при оценке энергии, расходуемой во время активности. Погрешность составила 27,96 %, что делает этот показатель крайне ненадёжным. Apple Watch неверно рассчитывает сожжённые калории при ходьбе, беге, интервальных тренировках и даже при езде на велосипеде.

Проблема не нова. Ранее другие исследования указывали на возможное отклонение до 80 % в расчёте калорий как у Apple Watch, так и у других трекеров, например, Fitbit Surge. Ошибки связаны с ограничениями сенсоров и алгоритмов, которые не могут учитывать все физиологические переменные.

Как относиться к этим данным

Специалисты рекомендуют использовать смарт-часы не для точной медицинской диагностики, а как инструмент для отслеживания общей динамики. Устройства помогают формировать полезные привычки, но не заменяют профессиональные медицинские приборы.