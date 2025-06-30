Сразу несколько источников предоставили свежие данные о полноразмерных наушниках Nothing Headphones (1). Инсайдер Йогеш Брар опубликовал рендер и основные характеристики устройства, в то время как Equal Leaks поделился видеороликом, демонстрирующим наушники в реальном времени.

Вес Nothing Headphones (1) составит 329 граммов, что превышает вес Sony WH-1000XM6, но меньше, чем у Apple AirPods Max (384 грамма). За воспроизведение звука будут отвечать 40-мм драйверы KEF. Кроме того, заявлена технология активного шумоподавления и аккумулятор емкостью 1040 мАч, обеспечивающий до 80 часов работы без ANC или до 35 часов с активным шумоподавлением при использовании кодека AAC. При использовании кодека LDAC время работы составит до 54 и 30 часов соответственно.

Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.3. Указана поддержка Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Dual Connection и функции определения ношения, которая автоматически определяет, находятся ли наушники на голове. Также устройство получит светодиодные индикаторы, режим низкой задержки, настраиваемые звуковые профили и функцию Find My Device. Видео Equal Leaks демонстрирует регулируемое оголовье с мягкой подкладкой и прозрачные элементы с декоративными деталями.

Официальный анонс Nothing Headphones (1) запланирован на 1 июля, одновременно с презентацией смартфона Phone (3).



