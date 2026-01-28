Huawei выпустила часы Watch GT 6 Pro ещё в сентябре, а теперь появилась их новая специальная версия под названием Honma x Huawei Watch GT 6 Pro. Стоимость новинки составляет примерно 328 долларов. Покупатели получают устройство в премиальной подарочной упаковке.

Версия Honma отличается фирменными темами оформления Honma, а также набором функций, ориентированных на гольф. Среди них — ИИ-кэдди, расчет дистанции до лунки с учетом реальных условий игры и отображение направления уклона грина. Выбор такой специализации объясняется партнерством с Honma — японской компанией, известной своими вручную изготовленными клюшками и гольф-оборудованием премиум-класса.

Во всем остальном Honma x Huawei Watch GT 6 Pro представляет собой стандартную 46-миллиметровую версию Huawei Watch GT 6 Pro без изменений в аппаратной части.