Компания Garmin анонсировала свои новые передовые смарт-часы, получившие название Venu X1. Основными достоинствами новинки являются большой экран и относительно тонкий корпус, дополненные современным функционалом.

Визуальной доминантой устройства является прямоугольный 2-дюймовый дисплей, защищенный от повреждений сапфировым стеклом. Корпус, выполненный из титанового сплава, имеет габариты 41x46x7,9 мм, что делает часы заметно тоньше многих аналогов на рынке.

Эти смарт-часы оборудованы динамиком и микрофоном, позволяющими использовать их в качестве беспроводной гарнитуры. Также реализована поддержка голосовых команд, причем некоторые из них функционируют даже без подключения к сети. Например, пользователь может установить таймер или активировать необходимый режим тренировки.

В арсенале интерфейсов устройства присутствуют модули Bluetooth, Wi-Fi и LTE, а также системы навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и другие. Из прочих особенностей производитель акцентирует внимание на наличии фонарика и 32 ГБ встроенной памяти, предназначенной, вероятно, для хранения музыкальных файлов.

Стоимость Garmin Venu X1 составляет 799 долларов (63 120 руб.).