Представлен портативный аккумулятор Cuktech 15 Air. Главные особенности новинки – значительная емкость и мощность, сочетающиеся с компактными габаритами, что стало возможным благодаря SiC-батарее.

Использована кремниево-углеродная технология, ранее примененная в новых флагманских Android-смартфонах. Она выделяется повышенной плотностью энергии: по заявлению Cuktech, в новом внешнем аккумуляторе она достигает 737 Втч/л. Помимо емкости в 15 000 мАч, Cuktech 15 Air поддерживает ускоренную зарядку мощностью до 100 Вт при использовании любого из трех USB-портов: USB Type-A и двух USB Type-C. Максимальная выходная мощность при подключении одного гаджета – 90 Вт.

Реализована совместимость с различными протоколами зарядки, включая PD, PPS и QC. Предусмотрена и быстрая зарядка самого портативного аккумулятора на 100 Вт, дисплей для информации и комплекс защитных функций.

Стоимость Cuktech 15 Air составляет 37 долларов (2 910 руб.).



