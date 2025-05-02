Casio продолжает развивать линейку Edifice и привезла в Индию модель EFR-575CL-3A. Эти часы были представлены на глобальном рынке ранее, а теперь начинают появляться на региональных сайтах. Модель выделяется элегантным дизайном с зелёным циферблатом и золотыми акцентами — сочетание, явно навеянное стилем «old money».

В то время как Casio славится своей брутальной серией G-Shock, линейка Edifice ориентирована на тех, кто ищет что-то более утончённое. Edifice EFR-575CL-3A — это чисто аналоговые часы в классическом корпусе, при этом акцент сделан на эстетике. Яркий зелёный циферблат с эффектом солнечных лучей, золотистый корпус из нержавеющей стали и чёрный кожаный ремешок — всё это делает модель подходящей как для офиса, так и для торжественных выходов.

Часы имеют водозащиту до 100 метров, так что их не страшно взять с собой в бассейн. Внутри установлен кварцевый механизм, питающийся от батарейки SR920SW. Casio заявляет до 2 лет автономной работы без подзарядки и высокую точность хода.

Важно понимать: никаких умных функций вроде Bluetooth, GPS или солнечной подзарядки здесь нет — вся ставка сделана на дизайн и проверенную механику.

Casio оценила Edifice EFR-575CL-3A в 9,995 индийских рупий (примерно $120). Модель выходит на фоне недавнего коллаба Casio с индийским художником Mooze, в рамках которого был представлен лимитированный G-Shock GA-2100 Special Edition.