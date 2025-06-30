MacBook — один из лучших ноутбуков на рынке, и его премиальное качество оправдывает высокую цену. Однако, по данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple может изменить подход, выпустив более доступную модель уже в следующем году.

Новый чип — новая цена

Главным отличием бюджетного MacBook станет процессор: вместо чипов M-серии он получит A18 — тот же, что и в iPhone 16. MacRumors также обнаружил в серверном коде упоминание Mac с чипом A18 Pro, что подтверждает слухи.

Премиум-качество как стандарт

Apple всегда делала ставку на премиальность, и MacBook — не исключение. Прочный алюминиевый корпус, мощные чипы, лучшие в классе динамики и яркие дисплеи — всё это оправдывает высокую стоимость. Но Стив Джобс изначально хотел, чтобы технологии Apple были не только лучшими, но и доступными. Возможно, новый MacBook — шаг в этом направлении.

Сколько будет стоить?

Самый дешёвый MacBook Air сейчас стоит $999, поэтому версия с чипом A18 может опуститься до $699–799. Это не конкурент бюджетным Chromebook, но ощутимое снижение цены. По оценкам Куо, такой MacBook может занять 20–30% от прогнозируемых продаж в 25 млн устройств к 2026 году.





Кому подойдёт?

A18 — мощный мобильный чип, и для повседневных задач его производительности хватит с запасом. Универсальные приложения macOS будут работать без проблем, а долгая автономность и надёжность останутся ключевыми преимуществами. Геймеры и профессионалы выберут более мощные модели, но для большинства пользователей этот вариант — отличный баланс цены и качества.

Вызов для Apple

Главная сложность — позиционирование. Как объяснить, что это «настоящий» MacBook, но с другим чипом? Если Apple сохранит фирменный дизайн и не станет жертвовать качеством, у неё есть шанс привлечь новых покупателей без ущерба для репутации.





Остаётся ждать 2026 года — возможно, Apple действительно сделает MacBook доступнее.