Компания Bose выпустила обновлённую версию своих флагманских наушников QuietComfort Ultra TWS, исправив ключевой недостаток предыдущей модели. Если оригинальная версия, представленная в начале 2024 года, впечатляла звуком, но не имела полноценного активного шумоподавления (ANC), то в новой модели этот недочёт устранён.
Усовершенствованное ANC и новые режимы
QuietComfort Ultra второго поколения получили передовую систему шумоподавления от Bose. Теперь наушники предлагают:
- «Тихий режим» – для максимального подавления внешних шумов
- «Режим осведомлённости» – аналог прозрачного режима, пропускающий окружающие звуки
Инновационные технологии
- CustomTune – интеллектуальная система персонализации звука. С помощью приложения Bose наушники анализируют анатомию уха пользователя и автоматически подстраивают звучание.
- Пространственный звук – для эффекта объёмного аудио
- 4 микрофона – улучшенное качество голоса в звонках
- Поддержка кодеков – SBC, AAC и Qualcomm aptX Adaptive
Автономность и зарядка
- До 6 часов работы от одного заряда (с ANC)
- +18 часов – с кейсом
- Беспроводная зарядка (стандарт Qi)
Дизайн и доступность
Наушники представлены в трёх цветах: чёрном, белом и насыщенном красном. Цена – $299.
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